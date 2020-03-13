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أخبار العالم

فرنسا تغلق كافة مؤسساتها التعليمية في تونس

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:45 ص
أ ش أ
فرنسا تغلق كافة مؤسساتها
قررت سفارة فرنسا بتونس، غلق كافة المؤسسات التعليمية الفرنسية وذات البرامج الفرنسية المعتمدة في تونس حتى إشعار آخر.

وقال السفير الفرنسي بتونس أوليفيي بوافر دارفور - في بيان أصدرته السفارة اليوم /الجمعة/ -"حفاظا على المسارات التعليمية للتلاميذ، فإن هذه المؤسسات والإطار التربوي العامل بها، سيؤمنون التواصل عن بعد".

وأضاف أن "فرنسا، المتضامنة مع الإجراءات التي قررتها الحكومة التونسية، تساهم بقرارها هذا، في التوقي من الوباء الذي أضحى يمثله فيروس كورونا المستجد".

كما أعلن السفير، عن تعليق كل الأنشطة الثقافية في المعاهد الفرنسية بكل من تونس وسوسة وصفاقس، موضحا أن مصالح السفارة والقنصلية العامة ستبقى مفتوحة أمام المتعاملين معها وستؤمن عبر إجراءات ملائمة، استمرار المرفق العام.
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