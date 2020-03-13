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أخبار البلد

محافظة الجيزة: استمرار متابعة أعمال شفط المياه من الشوارع وتوزيع وجبات على العمال

الجمعة 13/مارس/2020 - 05:48 ص
أ ش أ
قام نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ابراهيم الشهابي بجولة ميدانية لمتابعة التعامل مع الأمطار بمركز ومدينة كرداسة وتفقد أعمال شفط المياه والتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهوله الانتقال إليها في حالة الاحتياج إليها.

وتفقد نائب المحافظ أعمال شفط مياه الأمطار بطريق محور 26 يوليو بنطاق مدينة كرداسة يرافقه اللواء ياسر مدين رئيس المدينة، كما تفقد أعمال شفط مياه الأمطار أعلى الدائري بمنطقه بشتيل ونفق مؤمن (الحفرية) وميدان محمد مبروك والشوارع الجانبية لبشتيل بمركز ومدينه أوسيم اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محافظ الجيزة أحمد راشد بالتواجد الميداني لإزالة جميع تجمعات مياه الأمطار على مستوى المحافظة.

وقامت نائب المحافظ لشئون المرأة والمجتمع هند عبد الحليم بالمرور على تجمعات المياه ومتابعة أعمال الشفط، كما قامت بتوزيع وجبات طعام على العمال والقيادات التنفيذية المتواجدين في الشوارع لشفط مياه الأمطار، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، حيث تم المرور على أحياء الطالبية والعمرانية وجنوب الجيزة والدقي و العجوزة.

من جهته، تفقد السكرتير العام المساعد المهندس محمود فوزي جهود رفع آثار الأمطار بمدينة الحوامدية من الشوارع العمومية والشوارع الفرعية لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المواطنين ومازال العمل مستمر.

وأعلنت المحافظة فتح جميع مراكز الشباب والرياضة بالجيزة لاستقبال حالات الطوارئ، وإيواء المتضررين من الأمطار، وكذلك المدن الشبابية والتعليم المدني للحالات الطارئة، والتنسيق الكامل مع التضامن الإجتماعي لإيواء الحالات المتضررة من السيول.

وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك المياه في ضوء القيام بالتعامل مع مياه الامطار وتصريفها بشبكات الصرف.
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