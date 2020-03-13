تركيا تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، صباح اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أكد فحص مخبري ظهرت نتائجه مساء أمس التوقعات المحزنة، رصدنا مريضا جديدا".





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وأوضح قوجة أن المصاب الثاني اختلط بالمريض الأول، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الضرورية لمنع الانتشار المحتمل للفيروس".





وكانت السلطات التركية، قررت أمس الخميس، تعطيل المدارس لمدة أسبوع بدءًا من 16 مارس، والجامعات لمدة 3 أسابيع.





ووفقًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إرجاء زيارات أردوغان إلى الخارج بسبب فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الشخص المصاب بفيروس كورونا حالته الصحية جيدة ولا مشاكل متعلقة بالمخالطين له الذين يخضعون للحجر الصحي.