أمطار رعدية غزيرة تغرق شوارع الإسكندرية..صور

تعرضت أحياء محافظة الإسكندرية، إلى هطول أمطار رعدية غزيرة، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، حيث استمر هطول الأمطار الغزيرة لمدة 8 ساعات كاملة دون توقف، يصاحبها عواصف شديدة وانخفاض في درجات الحرارة.





وأعلن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ علي مستوي الأحياء وشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ.





وأدت الأمطار الغزيرة في غرق عدد كبير من شوارع الإسكندرية، من بينها طريق الكورنيش وشارع أبو قير الرئيسي، وحولتها إلى برك وبحيرات





ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بأكثر من 93 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار، لضمان عودة حركة المرور بانتظام.