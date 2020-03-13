خشية نفادها من الأسواق.. بريطانيون يلجأون لسرقة غسول الأيدي والمناديل في الأماكن العامة

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد نهب اللصوص المزارع، المطاعم، المستشفيات، والأماكن الخاصة وسرقوا منها المناديل الورقية والمواد المطهرات وغسول الأيدي، بعدما تركوا أرفف المحلات فارغة.

وسرق اللصوص حوالي 80 لفة مناديل من إحدى المزارع للحيوانات الأليفة بسبب الذعر من الإصابة بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، ويقول أصحاب المزرعة إن السرقة ستكون ذات تأثير كبير، لأنها تبدو كأنها عصابة متخصصة في جمعها بالسرقة ثم التجارة بها.





وكانت قد كشفت مستشفى تشيسترفيلد الملكي القريب في ديربيشاير عن اختفاء الإمدادات من مطهرات اليد والمناديل وكل ما قد يحتاجه المرضى من غرف المستشفى، وحذر المسؤولون من أن الإمدادات منخفضة وأن تصرفات قلة من الناس يمكن أن تعرض باقي الأشخاص للخطر.





وتأتي هذه الحوادث في الوقت الذي يقوم فيه المتسوقون في جميع أنحاء البلاد بتخزين السلع بما في ذلك الطعام والمستلزمات الطبية كالمواد المعقمة مع زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي.