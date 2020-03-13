AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

متأثرا بـ فيروس كورونا.. وفاة الطبيب الإيطالي الشهير روبرتو ستيلا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:40 ص
كبير الأطباء الإيطاليين
كبير الأطباء الإيطاليين روبرتو ستيلا
Advertisements
أماني إبراهيم
توفي المدير الطبي وكبير الأطباء في إيطاليا روبرتو ستيلا متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) عن عمر يناهز 67 عاما، بعد إصابته بفشل في وظائف الجهاز التنفسي. 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فقد توفي روبرتو ستيلا بعد دخوله المستشفى بسبب فشل في التنفس بعد تشخيصه بالمرض في كومو بإيطاليا، وأصدر الاتحاد الوطني الإيطالي للأطباء والممارسين العامين بيانًا عقب وفاة ستيلا، وقال سكرتير الاتحاد سيلفسترو سكوتي في بيان: "لقد كان مثالا لقدرة الأطباء وعملهم الشاق، ويمثل موته صرخة لجميع الزملاء الذين ما زالوا حتى اليوم غير مجهزين بالحماية الفردية المناسبة المطلوبة".


وبوفاته ارتفع عدد الوفيات المتأثرين بفيروس كورونا في إيطاليا من 189 حالة إلى 1016 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط، وارتفع العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الفيروس، إلى 15113 من 12462 حالة، وهذا يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ ظهور العدوى لأول مرة في 21 فبراير.

ويوجد أكثر من نصف المصابين في العناية المركزة في إيطاليا في مقاطعة لومباردي التي تضررت بشدة، حيث تفيض المستشفيات فيها بالموتى، وأمرت الكنائس الكاثوليكية في روما بالإغلاق اليوم بسبب الوباء، في خطوة يعتقد أنها غير مسبوقة في العصر الحديث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تلغي مهرجان البندقية بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 3 حالات

النمسا تقرر منع دخول القطارات القادمة من إيطاليا بعد إصابتين بـ كورونا

إيطاليا تعلن ظهور فيروس كورونا في منطقتين جديدتين

إيطاليا تعلن تسجيل وفيات جديدة بسبب فيروس كورونا

أزمة سياسية بين إيطاليا وفرنسا بسبب إعلان بيتزا كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم نفيها علاقتها به .. الإخوانية إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

إصابة لاعب تشيلسي بفيروس كورونا وفحص طبي لجميع اللاعبين

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13- 3 - 2020.. فيديو

أخبار الرياضة..حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك..الكاميرون تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة نجم تشيلسي بـ فيروس كورونا

فيديوجراف.. ماذا أصاب ملك ابنة أحمد زاهر؟

41 ألف إسرائيلي فى العزل.. كورونا يقلب تل أبيب ونتنياهو يدعو لتشكيل حكومة طوارئ مؤقتة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

لليوم الثاني.. رياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب محافظة أسيوط.. صور

بسعر خيالى .. ظهور ياسمين صبرى بنفس الاكسسوارات أكثر من مرة