متأثرا بـ فيروس كورونا.. وفاة الطبيب الإيطالي الشهير روبرتو ستيلا

توفي المدير الطبي وكبير الأطباء في إيطاليا روبرتو ستيلا متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) عن عمر يناهز 67 عاما، بعد إصابته بفشل في وظائف الجهاز التنفسي.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فقد توفي روبرتو ستيلا بعد دخوله المستشفى بسبب فشل في التنفس بعد تشخيصه بالمرض في كومو بإيطاليا، و أصدر الاتحاد الوطني الإيطالي للأطباء والممارسين العامين بيانًا عقب وفاة ستيلا، و قال سكرتير الاتحاد سيلفسترو سكوتي في بيان: "لقد كان مثالا لقدرة الأطباء وعملهم الشاق، ويمثل موته صرخة لجميع الزملاء الذين ما زالوا حتى اليوم غير مجهزين بالحماية الفردية المناسبة المطلوبة".









وبوفاته ارتفع عدد الوفيات المتأثرين بفيروس كورونا في إيطاليا من 189 حالة إلى 1016 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط، و ارتفع العدد الإجمالي للحالات في إيطاليا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الفيروس، إلى 15113 من 12462 حالة، وهذا يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ ظهور العدوى لأول مرة في 21 فبراير.



