حتى انتهاء الطقس السيئ.. مصري يتبرع بمنزل 3 أدوار لمن لا مأوى له

كشفت الأزمات معادن الرجال، ففي ظل ما تشهده مصر من عدم استقرار في الأحوال الجوية، علاوة على غرق الشوارع نتيجة لغزارة الأمطار المتساقطة منذ صباح أمس الخميس، تكاتف المصريون على قلب رجل واحد لمساندة بعضهم حتى مرور العاصفة.

ولأن الرياح تأتي دائمًا بما لا تشتهي السفن فقد توالت الحوادث وعلق الأشخاص والسيارات وسط الطرق، فالبعض لم يجد مكانًا آمنًا يأويه والبعض الآخر لم يكن له سوى السماء غطاء وقد كشفته الأمطار.

فتح عدد من المصريين أبواب بناياتهم ومنازلهم أمام أبناء السبيل والفارين من المياه التي نزحت المشردين بعيدًا عن الشوارع واحتلت أماكنهم، وتبرع عدد من الشباب بإنقاذ العالقين في الشوارع بسياراتهم الخاصة، وقد تداول رواد مواقع التواصل منشورًا لأحد الأشخاص وقد تطوع بمنزله لكل ضاقت به السبل حتى الصباح.

نشر حساب باسم «حازم بركات» تغريدة على موقع تويتر يعلن فيها عن تطوعه بفتح منزل يمتلكه مكون من 3 طوابق ليبيت فيه من لا يجد مأوى حتى الصباح.

كتب بركات في تغريدته: "اللي يعرف حد مش لاقي مكان يبات فيه للصبح يتفضل عندي، بيت ٣ ادوار فاضي خالص ويساع من الحبايب ألف، يتواصل معايا واديله العنوان"، وقد أشاد المستخدمون بموقفه النبيل وأعادوا تغريد منشوره لكي يصل لكل من هو في حاجة إلى مكان حتى الصباح.