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رياضة

كورونا يضرب الدوري الإنجليزي.. برايتون يعلن تأجيل مباراته أمام آرسنال

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:52 ص
ميكيل أرتيتا مدرب
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال
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محمد السعيد
أعلن نادي برايتون، تأجيل مباراته أمام آرسنال، المقرر إقامتها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال نادي براتيون فب بيان عبر موقعه الرسمي:" تم تأجيل مباراتنا، أمام آرسنال المقرر لها، غدا، السبت، بعد تأكد إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ آرسنال بـفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تعقد رابطة الدوري الإنجليزي، اجتماعا طارئا، اليوم، االجمعة، لحسم مصير مسابقة الدروي الإنجليزي، بعد تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما في المركز الـ 15 بـ 29 نقطة.
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