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محافظات

تزايد كبير في الأمطار وانهيار جزئي لمنزل بالإسماعيلية

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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انجي هيبة
تعرضت محافظة الاسماعيلية، اليوم الجمعة، لحالة من موجة الطقس السيئ و تراكم المياه بعدد من القري و الاحياء بسبب تزايد الامطار .  

وشهدت منطقة حي السلام انهيارا جزئيا لمنزل بشارع رضا وانتقل الي مكان الواقعة ملازم اول محمد محسن لمتابعة اخر ملابسات الواقعة .  

بينما شهدت منطقة نفيشة سقوط ثلاث شجرات وعمودي كهرباء دون وقوع اي اصابات. 

وأكد احمد اليماني المتحدث الرسمي لديوان عام محافظة الاسماعيلية الاستجابة السريعة من خلال انتشار فرق الإنقاذ بالمحليات والحماية المدنية والكهرباء ومياه القناة والمرور لاستغاثات المواطنين من خلال الاتصال بالارقام المخصصة للطوارئ والنجدة او من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات التنفيذية المختلفة. 

 وشكلت محافظة الاسماعيلية غرفة عمليات برئاسة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ المدينة وبحضور رؤساء المدن و الاحياء لمتابعة اخر مستجدات موجة الطقس السيئ .
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