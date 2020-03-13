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محلل اقتصادي يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 01:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
قال محمد نجم المحلل الإقتصادي، إن الاقتصاد العالمي في وضع سيئ، مؤكدا أن العالم الآن أمام كارثة كبيرة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف نجم خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc  أنه في البداية كانت في شهر ديسمبر الماضي عندما قامت الصين باكتشاف فيروس غير معروف نوعه بمدينة ووهان، والوضع بدأ في التطور وتم إكتشاف أن هذا الفيروس في يناير وأطلق عليه "كورونا" لانه ينتمي إلى سلالة كوفيد.

وتابع المحلل الإقتصادي أن أعداد الإصابات تضاعفت بشكل مرعب حتى وصلنا خلال هذه الفترة إلى أكثر من 80 ألف إصابة بالصين فقط وأكثر من 110 ألف إصابة على مستوى العالم.

وأشار محمد نجم إلى أنه بسبب الفيروس قامت الصين باتخاذ عدد من الإجراءات الإقتصادية الصعبة وهي عزل مدن وفرض حجر صحي على مدن بأكملها كمقاطعة "هوباي" التي بها أكثر من 50 مليون شخص، وهناك عدد من المصانع تم إغلاقها.

وأردف الخبير الأقتصادي أن الصين تعد اكبر مستورد للمواد الخام في العالم وبإغلاقها للمصانع أثرت على أسعار المواد الخام وارتفعت بشكل ملحوظ حول العالم.
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