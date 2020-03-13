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أخبار البلد

وزارة التضامن تقدم خدمات إغاثية لـ 250 أسرة بمنطقة 15 مايو

الجمعة 13/مارس/2020 - 02:44 م
نفين القباج
نفين القباج
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محمد عبد المنعم
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج فرق الاغاثة والطوارئ بالهلال الاحمر المصرى لعمل التدخلات اللازمة بمنطقة الزرايب بمنطقة ١٥ مايو منذ منتصف ليل الامس الخميس واستكملت فرق الاغاثة عملها صباح اليوم الجمعة وقامت فرق الهلال الاحمر بعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات اغاثية لعدد ٢٥٠ اسرة من اسرّة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة. 

ويجرى حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين علي نقلهم الي المراكز الايوائيه لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبه حسب ما يقره القانون.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف اعانات عاجله لحين صرف التعويضات القانونيه بقيمة الف جنيه لكل مصاب و٥ الاف لاسرة المتوفي.
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