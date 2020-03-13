استعدوا لفراق أحبائكم.. رئيس الوزراء البريطاني يرعب شعبه بخطاب عن كورونا.. فيديو

أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رعب الشعب البريطاني، أمس الخميس، خلال خطاب وجهه لهم بشأن خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، صادما إياهم بجملة "استعدوا لفراق أحبائكم".





وقال جونسون: "علي أن أكون واضحًا، سنكون صريحين، نحن أمام أسوأ أزمة صحية منذ عقود، يشبه البعض كورونا بالأنفلونزا الموسمية، ولكن للأسف هذا غير صحيح، هذا المرض أكثر خطورة وسينتشر أكثر فأكثر".





وأضاف: "الكثير من العائلات ستفقد أحباتها، واضح أن كورونا سيواصل الانتشار حول العالم، وفي بلادنا خلال الشهور القليلة المقبلة، قمنا بما يمكننا عمله لاحتواء هذا المرض، لكن تحول المرض إلى وباء عالمي".





ولفت جونسون إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم قد يكون أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.





وأشار إلى أن المعركة ضد الفيروس تنتقل من الاحتواء إلى تأخير التفشي، موضحا أن الحكومة تدرس حاليًا إلغاء التجمعات الكبرى مثل الأحداث الرياضية لكن باعتماد آراء العلماء والمختصين.





وجدد قوله بأن لن يتخذ قرار بإغلاق المدارس في الوقت الراهن، فالرأي العلمي يؤكد أن هذا القرار قد يكون ضرره حاليًا أكثر من نفعه.



