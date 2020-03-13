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محافظات

كارثة جديدة بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت صوامع والشون الغلال بمركزي طنطا والمحلة بمحافظة الغربية اليوم كارثة اثر تكون كميات من البرك والمستنقعات جراء سوء الأحوال المناخية وهطول الامطار الغزيرة وشدة الرياح وهو ما تسبب فى غرق المخازن التى تحوي الغلال والأقماح الاستراتيجية لولا تدخل الجهات التنفيذية فى التعامل مع الأزمة والتحرك العاجل .


جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية داخل صومعة الغلال بطريق منطقة مرور سالم بطنطا وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمباشرة أعمال رفع وكسح المياه وتسليك بالوعات صرف الأمطار بكافة الأنفاق الرئيسية .


فى المقابل أصدر محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ورئيس غرفة العمليات والطوارىء بالضرورة مواصلة الاشراف على عمليات الشفط لحل مشكله تجمع مياة الأمطار بها


كما وجه محافظ الغربية فى تعليماته العاجلة إلي  المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا بضرورة تخصيص سيارات لكشح وشفط المياه والاستعانه بفناطيس مجهزه للتخلص من كميات المياه .


أعطي محافظ الغربية تعليماته الى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة التنسيق مع  المهندس محمود عاطف نصر مدير فرع شركة المياه المحلة بالضرورة والتعاون مع قوات الجيش من سلاح المركبات سعيا فى ربط خطوط الصرف الصحي مع خطوط الصرف الصناعي لإنهاء أزمة تراكميات من البرك والمستنقعات بمختلف المناطق السكنية بالمدينة لإنقاذها من الغرق فى الفترة المقبلة .

كارثة جديدة بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل
كارثة جديدة بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل
كارثة جديدة بسبب الطقس السيئ.. تفاصيل
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