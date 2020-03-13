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تعليم

غدا .. عطلة رسمية بجامعة الزقازيق

الجمعة 13/مارس/2020 - 03:32 م
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
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قســـم التعليــم
أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق تعطيل الدراسة، غدًا السبت الموافق 14 من مارس، لجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، الحكومية والخاصة والأهلية ، لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا والتمكن من إزالة آثار الأمطار الغزيرة بالجامعات،على أن يبدأ انتظام الدراسة يوم الأحد الموافق 15 مارس2020.

وكان رئيس الجامعة قد تابع أداء المستشفيات الجامعية  خلال موجة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد، واطمأن علي استمرار رفع حالة الإستعداد بأقسام الطوارئ وتواجد الأطباء وأطقم التمريض وتوافر الأدوية المستلزمات الطبية اللازمة وعمل جميع الأقسام داخل المستشفيات بكامل طاقتها لحين استقرار الأحوال الجوية.
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