غدا .. عطلة رسمية بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق تعطيل الدراسة، غدًا السبت الموافق 14 من مارس، لجميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





يأتي ذلك تنفيذًا لقرار د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، الحكومية والخاصة والأهلية ، لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا والتمكن من إزالة آثار الأمطار الغزيرة بالجامعات،على أن يبدأ انتظام الدراسة يوم الأحد الموافق 15 مارس2020.



