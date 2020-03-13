تقليد جديد.. احتفالية لتسليم قيادة أمانة الحركة الوطنية بالقاهرة بين "خير الله ونبيل"

في تقليد جديد أقامت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بالقاهرة حفل تكريم وتسليم وتسلم قيادة الحزب بالقاهرة من الأمين السابق إلي الأمين الجديد لتبدأ أمانة القاهرة عهد جديد من الإنجازات والفعاليات.





وذلك بحضور قيادات حزب الحركة الوطنية المصرية وعلي رأسهم، اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، اللواء أحمد البلتاجي نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، المستشار حاتم الدالي نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والتنظيم ، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب ، رضوى مصطفي عضو الهيئة العليا.





النائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم، المستشار هشام الهرم الأمين العام المساعد، نهاد خير الله أمين عام المرأة بالجمهورية، المستشار مدحت نبيل القائم بإعمال أمين الحزب بالقاهرة والمستشار القانوني، الدكتور محمد سمير مستشار رئيس الحزب، المهندسة مرفت مصطفي مساعد رئيس الحزب للتواصل السياسي.





الدكتورة كوثر الشناوي مساعد رئيس الحزب للتدريب والتثقيف، سامية فوزي أمين عام التواصل الاجتماعي بالجمهورية، الدكتور طارق فؤاد أمين عام شؤون العضوية، وائل حوار أمين عام التواصل السياسي بالجمهورية، مها البقلي أمين عام مساعد أمينة المرأة بالجمهورية، كما حضر قيادات أمانة القاهرة وأمناء أقسامها.





وجرت مراسم تسليم قيادة أمانة القاهرة من نهاد خير الله أمين عام المرأة بالجمهورية وأمين عام الحزب بالقاهرة سابقا إلى المستشار مدحت نبيل القائم بأعمال امانة الحزب بالقاهرة المستشار القانوني لحزب الحركة الوطنية المصرية، لتبدأ أمانة القاهرة عهد جديد من الإنجازات والفعاليات.





وأشاد اللواء رؤوف السيد بنشاط ومجهود نهاد خير الله في فترة توليها قيادة أمانة القاهرة والمجهود الكبير الذي بذلته.





كما أشاد الدكتور الضبع أيضا بالاختلاف الطيب الملحوظ فترة قيادتها للأمانة.





وأكد النائب عبد الإله عبد الحميد على ذلك وأبدى مدى سعادته على أن أمانة القاهرة صعد منها قيادات أصبحوا في الأمانة العامة للحزب وذلك لتفانيهم وإخلاصهم في العمل الحزبي والخبرة التي اكتسبوها بدليل ثقة اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب والذي كانت قرارات تصعيدهم بإجماع الهيئة العليا وأن الجميع بلا استثناء يستحقون ذلك ومنتظر منهم المزيد في مواقعهم القيادية الجديدة وقدم الشكر والتقدير لـ نهاد خير الله والمستشار مدحت نبيل.





وأكد المستشار حاتم الدالي ثقته التامة في قدرة كل من نهاد خير الله والمستشار مدحت نبيل في تولي مهامهم بجدارة وحرفية معتمدين على سابق خبرتهم الفترة السابقة وأنه على ثقة فيما سوف يحققونه من نجاحات كسابق عهدهم.





وشكرت نهاد خير الله اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية على ثقته كما شكرت أيضا السادة الحضور وخصت قيادات أمانة القاهرة على مجهودهم وتعاونهم فترة توليها قيادة الأمانة وخاصة المستشار مدحت نبيل متمنية لهم جميعا التوفيق والنجاح.





وقدم المستشار مدحت نبيل القائم بأعمال أمين عام العاصمة الشكر والتقدير لأمين عام المرأة بالجمهورية نهاد خير الله على ما قدمته وبذلته طوال فترة توليها قيادة أمانة القاهرة والمجهود الذي بذلته ومدى تعاونها مع الجميع هذا وقدم درع تكريم نهاد خير الله.





كما قدم الدكتور طارق فؤاد شهادة تقدير لـ نهاد خير الله لما بذلته فترة توليها قيادة أمانة القاهرة وأيضا قدم شهادة تقدير لأمين القاهرة المستشار مدحت نبيل.



