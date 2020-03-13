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تعليم

التعليم: مد فترة استيفاء ملفات ترقي المعلمين حتى 17 مارس

الجمعة 13/مارس/2020 - 04:20 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
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ياسـمين بدوي
وافق الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على مد فترة فتح باب استيفاء ملفات وتسجيل بيانات المعلمين الذين لم يستكملوا استيفاء ملفاتهم أو التسجيل للترقي حتي  يوم الثلاثاء الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٠ نظرا للظروف الجوية. 

كما وافق نائب وزير التربية والتعليم، على أن يؤدي المعلمين المنتدبين، وكذلك المعلمين الموجودين في أماكن بعيدة عن عملهم اختبارات الترقي في أي فرع قريب للأكاديمية المهنية للمعلمين، بشرط قيام الفرع بإبلاغ الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك حتى يتم الربط لحوكمة ورقمنة آليات الترقي.

ونوه حجازى إلى أنه ستصدر تعليمات لجميع الفروع بالأكاديمية بالمحافظات باستخدام المطهرات والمعقمات في قاعات الامتحانات للترقية حرصا على صحة المعلمين.
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