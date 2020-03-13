AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رئيس مهرجان كان السينمائي يكشف مصير دورته المقبلة مع انتشار كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 06:26 م
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
Advertisements
محمد نبيل
ينتظر أغلب السينمائيين حول العالم، مصير مهرجان كان السينمائي الدولي بعد تفشى فيروس كورونا المستجد وتسيبه فى إلغاء عدد كبير من الفعاليات الفنية والرياضية.


وصرح رئيس مهرجان كان السينمائي بيير ليسكور، انه سوف يتخذ قراره بشأن المهرجان مع منتصف الشهر المقبل، وقال: "ما زلنا متفائلين على أمل أن يقل الوباء في نهاية مارس وأن نتنفس بشكل أفضل قليلا في أبريل".



ونقل عدد كبير من المواقع العالمية تصريحاته ومنها موقع hollywoodreporter: "لكننا لسنا غافلين.. إذا لم يتحسن الوضع، فسنلغي الدورة المقبلة".


يذكر ان المهرجان الدولى للسينما التسجيلية بباريس تم إلغاؤه قبل ساعات، مع إلغاء وتاجيل عدد كبير من الفعاليات الفنية فى مصر والعالم، ولم يتم تحديد مواعيد بديله لها مع استمرار القلق من انتشار فيروس كورونا القاتل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلهام شاهين تشيد ببرنامج شرم الشيخ السينمائى

فيروس كورونا يصل مهرجان برلين السينمائي

ارتباك فى كان وتخوفات من فينيسيا.. أصداء فيروس كورونا تصل إلى المهرجانات

توقعات بتأجيل أو إلغاء مهرجان كان السينمائي الدولي 2020

بعد ظهور إصابات بـ كورونا.. صدى البلد يكشف مصير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

بسبب كورونا.. مهرجان الأقصر يلغي فعالياته.. عاصى الحلانى يؤجل حفله في الغردقة .. وملتقى أولادنا يرجئ دورته الرابعة

ترشيحاتنا

اشترى Samsung Galaxy Note 8 بـ2900 جنيه

بعد المياه والكهرباء.. برلماني يكشف موعد قطع الإنترنت والغاز

بعتذر بالنيابة عن الدنيا.. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة علاقته بـ أنغام

موضوع الجو ده جه على الطبطاب.. ميدو يعلق على عدم تأجيل المدارس والنشاط الرياضي

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

بعد وقف صلاة الجمعة.. بيان مهم من حكومة الكويت بشأن فرض حظر التجول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا

تركت رضيعها 10 دقائق فعادت لتجده جثة هامدة.. تفاصيل

بعد شهور.. الصين تعتمد دواء كورونا النهائي