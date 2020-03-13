مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل

أنقذهم جميعهم وفارق الحياة كأنه ينهي مهمته بنجاح في ذكرى لن تغيب عن ٢١ شخصا أنقذهم من الموت بعد أن اجتاحت السيول أحد مخيمات رأس الشيطان بنويبع.





البطل الشاب أحمد شعبان أحمد ٣٢ سنة لاعب ومدرب ألعاب الدفاع عن النفس من مدينة الإسكندرية كان ضمن رحلة تتكون من ٢٢ شخصا جاءوا من الإسكندرية؛ لقضاء عطلة في مخيمات رأس الشيطان بنويبع وما إن قضوا ليلتهم الأولى في أحد مخيمات رأس الشيطان إلا أن اجتاح السيل القادم من خلف الجبل المخيم يدفع كل من أ مامه من حجارة وصخور نحو البحر سيل جارف لا يعرف أحدا .





كانت مهمة صعبة ومستحيلة علي البطل أحمد شعبان بأن ينقذ ٢١ شخصا من رحلة ويخرجهم للامان وما كادت أن تنتهي مهمته المستحيلة والتي كان آخر من أنقذه زوجته وإخراجها بأمان وعاد يبحث عن آخر إلا أن السيل الجارف أسقط عليه صخره ارتطمت برأسه وحاول المقاومة لكن السيل كان جارفا ففارق الحياة.





وقال المحاسب علي الشحات رئيس مدينة نويبع إن ما قام به البطل أحمد شعبان بطولة مشرفة مشيرا إلي أنه تم إخراج جثته ووضعت بثلاجة مستشفى نويبع العام.





وقد خيم الحزن على منطقة رأس الشيطان ونعي البطل سكان نويبع وأشادوا ببطولته.





وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.





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