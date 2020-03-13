AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:06 م
البطل الشاب احمد
البطل الشاب احمد شعبان
Advertisements
ايمن محمد
أنقذهم جميعهم وفارق الحياة كأنه ينهي مهمته بنجاح في ذكرى لن  تغيب عن ٢١ شخصا أنقذهم من الموت بعد أن اجتاحت السيول أحد مخيمات رأس الشيطان بنويبع.

البطل الشاب أحمد شعبان أحمد ٣٢ سنة  لاعب ومدرب ألعاب الدفاع عن النفس  من مدينة الإسكندرية  كان ضمن رحلة  تتكون من ٢٢ شخصا جاءوا من الإسكندرية؛ لقضاء عطلة  في مخيمات رأس الشيطان بنويبع  وما إن قضوا ليلتهم الأولى في أحد مخيمات رأس الشيطان إلا أن اجتاح السيل القادم من خلف الجبل المخيم  يدفع كل من أمامه من حجارة وصخور نحو البحر  سيل جارف لا يعرف أحدا.

كانت مهمة صعبة ومستحيلة علي البطل أحمد شعبان بأن ينقذ ٢١ شخصا من رحلة ويخرجهم للامان وما كادت أن تنتهي مهمته المستحيلة  والتي كان آخر من أنقذه زوجته وإخراجها بأمان وعاد يبحث عن آخر إلا أن السيل الجارف أسقط عليه  صخره ارتطمت برأسه وحاول المقاومة  لكن السيل كان جارفا  ففارق الحياة.

وقال المحاسب علي الشحات رئيس مدينة نويبع إن ما قام به البطل أحمد شعبان  بطولة مشرفة مشيرا إلي أنه تم إخراج جثته ووضعت بثلاجة مستشفى نويبع العام.

وقد خيم الحزن على منطقة رأس الشيطان ونعي البطل سكان نويبع  وأشادوا ببطولته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

اقرأ أيضا:
مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل
مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل
مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل
مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل
مهمة صعبة انتهت بالموت.. أحمد أنقذ 21 شخصا من السيول وصخرة أنهت حياته.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أحضان الطبيعة .. أماكن ساحرة لقضاء إجازة نصف العام بـ جنوب سيناء

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

عاصفة التنين تقتلع الأشجار فى طور سيناء

ترشيحاتنا

الرياح تحطم سيارات ومنازل بالسويس.. صور

داخل سيارته.. أحمد السعدني ينشر صورة بصحبة كلبه

بعد اتهام رسمي.. الصين تعلق على دور الجيش الأمريكي في نشر كورونا

تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بسبب كورونا

احذروا بشدة.. سيدة مصابة بفيروس كورونا تحذر العالم

تعليق رومانسى .. أحمد العوضي يوجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيئة العربية للتصنيع تتكفل بتصليح الـ jeep سيارة الشهامة.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس بالجبنة الشيدر مع السلطة اليونانية

ارتدي جوانتي.. 10 أماكن لا تتوقعها يعيش عليها فيروس كورونا