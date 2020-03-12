عاصفة التنين تقتلع الأشجار فى طور سيناء

تسببت عاصفة التنين التي هبت علي طور سيناء اليوم برياح شديدة محملة بالأتربة فى حجب الرؤية وتوقف أنشطة الصيد والغوص ورحلات السفاري والرحلات البحرية.





وأدت العاصفة إلى اقتلاع ونخيل وخلو الشارع من المارة والمواطنين. وإغلاق طريق ابو زنيمة شرم الشيخ وانقطاع التيار الكهربائي.





وقد انتهت العاصفة منذ قليل حيث شهدت مدن رأس سدر وشرم الشيخ ونويبع ودهب وسانت كاترين أمطارا غزيرة بينما اجتاحت العاصفة الترابية التنين طور سيناء.





وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمتابعة موقف حالة الطقس غير المستقرة من مركز عمليات جنوب سيناء وقام بجولة تفقدية بشوارع شرم الشيخ تفقد خلالها عملية شفط المياه ونظافة الشوارع مشيدا بدور عمال النظافة بشرم الشيخ.