داخل سيارة أطفال.. ريهام أيمن تتألق بـ الكاجوال رفقة أولادها

نشرت الفنانة الشابة ريهام أيمن صورة جديدة لها برفقة أطفالها أثناء اللعب بسيارة أطفال في الشارع، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام . أطفالهاإنستجرام





وعلقت على الصورة قائل:ة "مصممين ياخدوني لفة".





وظهرت ريهام أيمن بإطلالة كاجوال مختلفة، مرتدية بلوفر باللون البرتقالي مع بنطال ليجن باللون الاسود، ونسقت معهما بوت باللون الأسود لتظهر بشكل جمالي جديد.





واعتمدت على تسريحة شعر الضفيرة، مع وضع القبعة السوداء على رأسها.





وأما من الناحية الجمالية، فهي لم تتكلف في وضع الماكياج فاستخدمت أحمر الشفاه الهادئ مع رسم الحواجب بطريقة خفيفة.



