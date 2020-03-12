مش هسيب ولا نقطة مية.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة لمواجهة المطر.. شاهد





وظهرت بها ريهام أيمن ، ببنطال أنيق من الجينز باللون الرمادى الفاتح، ومرتدية معه جاكيت طويل باللون الأسود يتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن رشاقتها، وانتعلت بوت طويل يتناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف ريهام أيمن بوضع الكثير من الماكياج وأكتفت بجمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها، ووضعت فوقه الكاب لأكمال إطلالتها.