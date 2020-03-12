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مرأة

مش هسيب ولا نقطة مية.. ريهام أيمن بإطلالة غريبة لمواجهة المطر.. شاهد

الخميس 12/مارس/2020 - 07:28 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من داخل بلكونة المنزل.

وظهرت بها ريهام أيمن، ببنطال أنيق من الجينز باللون الرمادى الفاتح، ومرتدية معه جاكيت طويل باللون الأسود يتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تبرز عن رشاقتها، وانتعلت بوت طويل يتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، لم تتكلف ريهام أيمن بوضع الكثير من الماكياج وأكتفت بجمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه.

كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها، ووضعت فوقه الكاب لأكمال إطلالتها.
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