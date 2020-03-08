في يوم المرأة العالمي.. ريهام أيمن تحضن زوجها وتوجه له رسالة.. شاهد





ونشرت ريهام ايمن صورة وهي تحتضن زوجها الفنان شريف رمزي بالشارع وعلقت عليها قائلة: "انا احتضن الرجل الذي يؤمن بتمكين المرأة لتصبح قوية المعتمد على الذات التحرر الذي يقيم المرأة ويحترمها بشدة".





ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يحفظكم" و"ربنا يسعدكم" و"منورين" و"جميله اوي ماشاء الله".





يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان احدث أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

احتفلت الفنانة ريهام أيمن بيوم المرأة العالمي مع زوجها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.