شاهد | أمير كرارة داخل مدرعة عسكرية.. اِعرف السبب

المسلسل من إخراج بيتر ميمى، ومدير التصوير حسين عسر، وهو نفس الفريق الذي اعتمد عليه كرارة خلال الأعوام الماضية فى سلسلة "كلبش".



وطرحت شركة سينرجى للإنتاج البرومو الأول للعمل، وحصل "صدى البلد" على عدد من الصور من داخل الكواليس.