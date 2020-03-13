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فن

شاهد | أمير كرارة داخل مدرعة عسكرية.. اِعرف السبب

الجمعة 13/مارس/2020 - 07:19 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
نشر الفنان أمير كرارة، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، ظهر فيها داخل مدرعة عسكرية خلال كواليس تصوير مسلسل «الاختيار» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني 2020.
 

وعلق أمير كرارة، الذي يجسد شخصية العقيد الشهيد احمد المنسي، على الصورة، قائلا: «الاختيار (منسي) رمضان ٢٠٢٠ سنرجي تامر مرسي».

المسلسل من إخراج بيتر ميمى، ومدير التصوير حسين عسر، وهو نفس الفريق الذي اعتمد عليه كرارة خلال الأعوام الماضية فى سلسلة "كلبش".

وطرحت شركة سينرجى للإنتاج البرومو الأول للعمل، وحصل "صدى البلد" على عدد من الصور من داخل الكواليس.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة بطولة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


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