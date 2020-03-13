بعد إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوريات الكبرى.. بطولات تتابعها رغم الكورونا





فيروس كورونا أدى لإلغاء معظم المنافسات الرياضية حول العالم، وكان هذان اليومان ذروة قرارات الإلغاء للنشاطات الرياضية حول العالم.





أصدر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم بيانًا أكد فيه تأجيل منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، كما أعلن الإتحادات الإنجليزي والألماني والفرنسي تأجيل الدوريات في بلدانها لتنضم للدوريين الإسباني والإيطالي والتي تم تأجيلهما سابقًا بسبب الفيروس الخطير، لذا فإن الدوريات الخمس الكبرى ودوري أبطال أوروبا أهم البطولات حول العالم تم تأجيلها.





الأمر لم يقتصر على صعيد الأندية فقط، فتم تأجيل التصفيات المؤهلة للبطولات القارية، وكأس العالم بسبب فيروس كورونا أيضًا، لذا فأن العالم سيكون في حالة جفاف كروي حتى بداية شهر إبريل على الأقل، في حال تم السيطرة والوصول لعلاج لفيروس كورونا.





المشجع المصري أصبحت خياراته معدودة بالنسبة لمشاهدة كرة القدم خلال هذا الشهر، ونعرض لكم في هذا التقرير بطولات ودوريات لم تتوقف بسبب فيروس كورونا ويمكن للمشاهد المصري متابعتها.





الدوري المصري





سيكون الدوري المصري وجهة المشجعين المصريين والعرب خلال الفترة القادمة، وبالرغم من أنه قد تم تأجيل المباريات في الدوري يوم الخميس الماضي، ويومي السبت والأحد القادمين بسبب سوء الأحوال الجوية، إلا أن الدوري المصري مستمر ولم يتأثر بسبب فيروس كورونا سوى في إقامته بدون جمهور فقط.





الدوري السعودي





الدوري السعودي أيضًا يعد من أقوى الدوريات في المنطقة العربية، ويستمر بشكل عادي وطبيعي في ظل وجود منافسة قوية بين فريقي الهلال والنصر على صدارة جدول الترتيب، بعد مرور 22 جولة من عمر المنافسة، ويكفي أن نقول أن الجولة القادمة ستجمع بينهما في لقاء القمة يوم الجمعة الموافق 20 مارس.





الدوري الإماراتي





الدوري الإماراتي مستمر بشكل طبيعي رغم انتشار فيروس كورونا، ومرت 19 جولة من عمر المسابقة.





ويوجد أيضًا الدوريين التونسي والمغربي والتي تقام مبارياتهم بشكل طبيعي.





كأس محمد السادس للأندية ( البطولة العربية)





هي البطولة التي ينظمها الإتحاد العربي لكرة القدم، ووصلت لدور نصف النهائي، ولدينا ممثل من مصر وهو النادي الإسماعيلي والذي ينتظره مباراة قوية وهامة غدًا أمام الرجاء المغربي في مباراة الإياب، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف.





وتقام المباراة الأخرى في دور نصف النهائي بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين، وتقام مباراة الذهاب يوم الإثنين القادم، على أن تقام مباراة العودة في الخامس من شهر إبريل.

أصبح فيروس كورونا، مصدر التهديد الأول حول العالم، فالفيروس الذي ظهر في الصين بداية بدأ في تسجيل الآلاف من الإصابات ومئات الوفيات في مختلف بلدان العالم، وألغى الجميع من المنافسات والأحداث في قارات العالم أجمع.