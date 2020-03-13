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فن

تأجيل مهرجان قابس تفاديا لانتشار فيروس كورونا

الجمعة 13/مارس/2020 - 09:16 م
تأجيل مهرجان قابس
تأجيل مهرجان قابس
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محمد نبيل
أصدرت إدارة مهرجان قابس سينما فن التونسى بيانا صحفيا مقتضبا عن تأجيل فعاليات دورة 2020 بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

وجاء فى البيان: "التزاما بما يحتمه السياق العام في البلاد وحرصا منا على سلامة جمهورنا وضيوفنا، يتوجه فريق قابس سينما فن إلى تحويل الدورة الثانية المبرمجة من 3 إلى 11 أبريل 2020 إلى مهرجان رقمي، حيث نعمل على استكمال الاستعدادات التقنية واللوجستية اللازمة لتأمين عروض ومسابقات الأفلام والفنون البصرية على المحامل الرقمية". 

وأضاف البيان: "سيتم برمجة بقية نشاطات المهرجان من ندوات وتدريبات وعروض فنية خلال الأشهر الموالية للبرمجة الرقمية، في توجه لتحويل  مشروع قابس سينما فن إلى نشاط يمتد على كامل السنة وهو الهدف الذي يصبو إليه المهرجان منذ تأسيسه".    

يذكر أن عددا كبيرا من الفعاليات الجماهيرية الفنية والرياضة تم تأجيلها مؤخرا تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدول.

تأجيل مهرجان قابس تفاديا لانتشار فيروس كورونا
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