مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور

تحرص الكثير من المشاهير ونجمات الوسط الفنى على متابعة ومواكبة أحدث صيحات الموضة، مما يجعل إطلالات بعضهن متشابهة ومتقاربة لبعضها البعض بحد كبير، وبالأخص عندما تكون الفترات الزمنية متقاربة أو عندما يجمعهن نفس الحدث أو نتيجة تعامل الفنانات مع مصمم أزياء أو ماركة واحدة.
فقد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى صورا للفنانتين هيفاء وهبى و ياسمين صبرى خلال تألقهن بنفس الفستان.
فقد ظهرت هيفاء وهبى بفستان طويل باللون الأبيض واتسم التصميم بالقماش اللامع وبشق من الجانب كشف عن ساقيها، وتألقت أيضا ياسمين صبرى فى إحدى جلسات التصوير بنفس الفستان مع وجود اختلافات بسيطة.
فقد اتسم فستان ياسمين صبرى باللون الذهبى اللامع كما تميز أيضا بشق كشف عن ساقها، بالإضافة إلى أنه منحها مظهرا جذابا ومتناسقا مع قوامها الرشيق.