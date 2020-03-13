مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور

تحرص الكثير من المشاهير ونجمات الوسط الفنى على متابعة ومواكبة أحدث صيحات الموضة، مما يجعل إطلالات بعضهن متشابهة ومتقاربة لبعضها البعض بحد كبير، وبالأخص عندما تكون الفترات الزمنية متقاربة أو عندما يجمعهن نفس الحدث أو نتيجة تعامل الفنانات مع مصمم أزياء أو ماركة واحدة.









فقد ظهرت هيفاء وهبى بفستان طويل باللون الأبيض واتسم التصميم بالقماش اللامع وبشق من الجانب كشف عن ساقيها، وتألقت أيضا ياسمين صبرى فى إحدى جلسات التصوير بنفس الفستان مع وجود اختلافات بسيطة.



