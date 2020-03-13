الأولى بالوطن العربي.. اعرف قصة أول فتاة متخصصة فى الميكانيكا البحرية.. فيديو

روت أسماء نبيل، أول ميكانيكيا بحرية في الوطن العربي، قصتها في هذا المجال، مؤكدة أنها تعشق العمل الميري منذ الصغر.





وأضافت نبيل، خلال لقائها ببرنامج « the lady»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الجمعة،: «أنني من محافظة الدقهلية وأبلغ من العمر 22 عامًا، وكنت حابة الحياة الميري وبحب المجال ده زمان».





وأكملت، «أنا ميكانيكا بحرية وأُحضر لضابط ميكانيكا بحرية، وعرفت إن مافيش بنات في الوطن العربي في هذا المجال فتحمست أكثر لدخول المجال ده»، لافتة إلى أن والدتها أول من دعمها لكي تخطو هذه الخطوة.





أما عن الصعوبات التي واجهتها، قالت: "وجدت صعوبات في البداية لأني من مجتمع ريفي وينظر لخروج البنت للدراسة في القاهرة على أنه مرفوض"، متابعة: "كل طاقم العمل رجال وكلنا واحد مافيش فرق بينا، ونتعاون في العمل قدر المستطاع".