AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأولى بالوطن العربي.. اعرف قصة أول فتاة متخصصة فى الميكانيكا البحرية.. فيديو

الجمعة 13/مارس/2020 - 11:55 م
أسماء نبيل
أسماء نبيل
Advertisements
عادل نصار

روت أسماء نبيل، أول ميكانيكيا بحرية في الوطن العربي، قصتها في هذا المجال، مؤكدة أنها تعشق العمل الميري منذ الصغر.


وأضافت نبيل، خلال لقائها ببرنامج « the lady»، المذاع عبر شاشة «المحور»، مساء اليوم الجمعة،: «أنني من محافظة الدقهلية وأبلغ من العمر 22 عامًا، وكنت حابة الحياة الميري وبحب المجال ده زمان».


وأكملت، «أنا ميكانيكا بحرية وأُحضر لضابط ميكانيكا بحرية، وعرفت إن مافيش بنات في الوطن العربي في هذا المجال فتحمست أكثر لدخول المجال ده»، لافتة إلى أن والدتها أول من دعمها لكي تخطو هذه الخطوة.


أما عن الصعوبات التي واجهتها، قالت: "وجدت صعوبات في البداية لأني من مجتمع ريفي وينظر لخروج البنت للدراسة في القاهرة على أنه مرفوض"، متابعة: "كل طاقم العمل رجال وكلنا واحد مافيش فرق بينا، ونتعاون في العمل قدر المستطاع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاش تبقي ورشجية.. أول فتاة ميكانيكية تحدت التقاليد.. فيديو

شقي طول عمره.. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالغربية.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة.. الموت يفجع المذيعة نادية حسني.. اعتقال شقيقة فنانة شهيرة

سخر من إجراءات مواجهة كورونا.. القبض على مصري في الكويت

زي مانتي.. أول ظهور لـ منى فاروق بعد هجوم وائل عبد العزيز

أناقة واحتشام.. 10 استايلات فورمال من خزانة ياسمين صبري

بعد التنين.. الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفضات جوية جديدة.. فيديو

يسرا وهالة وإلهام كاتمات أسرار ليلى علوي.. ومفاجأة سينمائية تجمعهن مجددا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فيراري تطرح F8 سبايدر الجديدة بالسوق السعودى.. صور

أسعار السيارات اليابانية اليوم في السعودية.. صور

مين أحلى؟ ياسمين صبري وهيفاء وهبي تتألقان بنفس الفستان.. صور