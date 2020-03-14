اخبار المنيا .. تعطيل الدراسة اليوم وإغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم ودفع 134 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار

تعطيل الدراسة بالمدارس اليوم السبت

اغلاق الطريق الصحراوى الشرقى القديم حفاظا على ارواح المسافرين

134 سيارة لكسح مياه الأمطار من شوارع

مصرع حارس عقار انهار عليه سور بسبب الرياح الشديدة ووفاة طالب صعقا بالكهرباء

سائحون ألمان وإنجليز يزورون آثار تونا الجبل بملوى

مستقبل وطن يستقبل شكاوى المواطنين وحلها مع المسئولين

شهدت المنيا العديد من الأحداث فى اليوم الثانى لسوء الأحوال الجوية فقد قرر المحافظ اللواء أسامة القاضى تعطيل الدراسة اليوم السبت بالمدارس كما قرر اغلاق الطريق الصحراوى الشرقى القديم حفاظا على ارواح المواطنين المسافرين وتم الدفع بعدد 134 سيارة كسح لشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع.

كما شهدت المحافظة مصرع حارس عقار انهار عليه سور بسبب الرياح الشديدة ووفاة طالب صعقا بالكهرباء بإحدى قرى مغاغة ورغم موجة الطقس السيىء إلا أن منطقة آثار تونا الجبل استقبلت عدد من السياح الالمان والانجليز كما قام حزب مستقبل وطن باستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة حلها مع المسؤولين.

قال المحافظ اللواء أسامه القاضي إن هناك 134 سيارة لكسح وسحب مياه الامطار، تابعة للوحدات المحلية التسع وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تم نشرها في جميع أرجاء مراكز وقرى المحافظة لإزالة مياه الأمطار من الشوارع والميادين وعدد من الطرق بالمحافظة.





ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والقروية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال اعمال شفط تجمعات الأمطار بنواحي المحافظة والطرق الرئيسية والفرعية مع التواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أية ظروف طارئة .

واكد محافظ المنيا أنه تم رفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الموجه طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، مشددا على كل المسئولين التنفيذيين باستمرار التواجد بالشوارع للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





وأشار إلى أن هناك إغلاقا لبعض الطرق، وتم الإعلان عن طرق بديلة من المرور، لافتًا إلى أن هناك عددا من المشاكل حدثت في قطاع الكهرباء وتم التعامل معها وتوجيه فنيين لحلها، كما تم الاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.



وناشد المحافظ جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على كل الطرق ، كما دعا جميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.





وقرر المحافظ تعطيل الدراسه بكل المدارس اليوم السبت نظرا لسوء الأحوال الجوية ليشمل القرار الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمدارس .

كما تقرر إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب كمين زاوية الجدامي بمركز مغاغة بحوالي كيلو متر في الاتجاهين ، نظرا لوجود تجمعات من المياه وجاري التعامل معها.

وناشدت غرفة العمليات جميع السائقين بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات الزائدة على الطرق منعا للحوادث بسبب الأمطار، حيث يجري حاليا رصد أي معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على الطرق كافة كما تهيب الغرفة بجميع قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتستقبل غرفة عمليات المحافظة أي شكاوي من تجمعات مياه الامطار اوحدوث حالات طارئة على الأرقام التالية :

(2320001 & 2342200) الخط الساخن 114

كما تحدي مجموعه من السائحين الالمان والانجليز اليوم موجة الطقس السيئ في منطقة تونا الجبل بملوي رغم الرياح وهطول الامطار وقسوة المناخ كل ذلك لن يوقف السائحين من زيارة تونا الجبل والتتقل بارتياحيه وهدوء بين مقبرة ومعبد بيتوزيرس ومقبرة ايزادورا والساقيه الرومانيه والسراديب استكملوا برنامج زيارتهم بشكل طبيعي جدا باعتبار ان هذا المناخ معتاد بالنسبه لهم في اوربا وانتقل الالمان لزيارة الاشمونين والعمارنه واستكمال رحلتهم دون اي موانع

ومن جانبه اكد المحافظ على تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهًا بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمنيا: إن القطاع السياحي خلال عام 2019 شهد موسما قويًا وناجحًا، موضحًا أن منطقة تل العمارنة جاءت في المرتبة الأولى كوجهة للزائرين، ثم منطقة البهنسا، ثم بني حسن في المركز الثالث، مؤكدا دخول منطقة البهنسا كمقصد سياحي هام لنمط السياحة الدينية لأول مرة واحتلالها المركز الثاني.

وتضم محافظة المنيا العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.

كما شكلت امانة مركز المنيا لحزب مستقبل وطن غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة برئاسة عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا وعاطف عمر امين الحزب بالمركز واشراف احمد ابو غرارة امين التنظيم لليوم الثاني

واكد عاطف عمر ان غرفة العمليات مستمرة لمتابعة حالة هطول الامطار والرياح الشديدة والتغيرات في حالة الطقس علي مستوي نجوع وقرى المركز ومعالجة اي مشكلات في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتجمعات المياة بالشوارع بالتواصل مع المسؤلين التنفيذيين وشركتي الكهرباء ومياه الشرب وامناء الوحدات الحزبية القروية ال 60 علي مستوي المركز.

واشار عاطف عمر إلى ان امانة المركز علي اتصالات مع هيئة المكتب والأمناء النوعيين وامناء الوحدات الحزبيه لمواجة اي مشاكل وحلها في الحال.

واضاف ان اعضاء مستقبل وطن كتفا بكتف مع مسئولي الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والوحدات المحلية لحل مشاكل المواطنين من شفط تجمعات المياه بالشوارع وازالة اشجار النخيل الساقطه علي الطرق وإصلاح اعطال الكهرباء وعودة مياه الشرب وكسح الشوارع من الطين .

كما لقى حارس عقار مصرعه إثر إنهيار سور العقار علية، بشارع نفرتيتي بأرض سلطان بالمنيا،وتوفي في الحال وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية اخطرت الحماية المدنية ومرفق الإسعاف والطوارئ وقوات الأمن، كما لقي طالب بالمرحلة الإعدادية بقرية شيحة التابعة لمركز مغاغة صعقة التيار الكهربائي أثناء سيرة بالقرب من عمود إنارة.

تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بإنهيار سور عقار بمنطقة ارض السلطان

وعلي الفور انتقل ضباط القسم لفحص البلاغ وسيارات الحماية المدنية حيث تبين مصرع حارس عقار يدعى "حسن .أ" 45 سنة وذلك بسبب انهيار سور العقار الذي يقوم بحراسته بسبب سوء الأحوال الجوية وعلى الفور وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنيا العام وأخطرت النيابة لتولي التحقيق وجار رفع آثار السور المنهار

كما تلقى مدير الأمن اخطارا بمصرع طالب بقرية شيحة بمركز مغاغه وعلى الفور، انتقل ضباط المركز لفحص

البلاغ حيث تبين مصرع طالب يدعي محمود. ر 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي وذلك أثناء سيرة وأضافت تحريات البحث الجنائي أن الطالب لقي مصرعة صعقا بالتيار الكهربائي أثناء سيرة بأحد الشوارع بسبب سوء الأحوال الجوية وتم نقل الجثة لمشرحة مغاغة العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق



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رغم الطقس السيئ.. سائحون ألمان وإنجليز يزورون آثار تونا الجبل بالمنيا