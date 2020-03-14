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تكنولوجيا

YouTube تلغى قائمة التريند وتضيف خاصية جديدة .. تعرف عليها

السبت 14/مارس/2020 - 07:08 ص
YouTube تلغى قائمة
YouTube تلغى قائمة التريند و تضيف خاصية جديدة ..تعرف عليها
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قسم التكنولوجيا
أعلنت إدارة منصة التواصل الإجتماعية الشهيرة يوتيوب YouTube، عن تحديث جديد فى تطبيقها على أجهزة الأندرويد و  iOS، عن طريق إضافة قائمة جديدة تحتوى على مقاطع الفيديو الشائعة بدلا من قائمة Trending.
 
وبحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقنى أن يوتيوب قامت بإلغاء قائمة Trending و إضافة قائمة جديدة مشابها لها تحتوى على العديد من المميزات تسمى Explore. 

وتتضمن التحديثات فى قائمة Explore عرض الفيديوهات التى يفضلها المستخدمين المتعلقة بالموسيقى والألعاب و التعليم، مع وجود خاصية التريند مرة أخرى. 

وقالت يوتيوب عبر تغريدة على صفحتها الرسمية ان قائمة التريند سوف تصبح  قائمة  Explore فى التطبيق الخاص بها، ومتوفرة من خلال التحديث القادم لأجهزة الأندرويد و iOS. 

ويعد  التريند Trending من أفضل الطرق للوصول إلى قمة نتائج البحث على يوتيوب، وتقوم القائمة بعرض مقاطع الفيديو الرائجة حاليًا على الموقع  سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
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