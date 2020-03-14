YouTube تلغى قائمة التريند وتضيف خاصية جديدة .. تعرف عليها

أعلنت إدارة منصة التواصل الإجتماعية الشهيرة يوتيوب YouTube، عن تحديث جديد فى تطبيقها على أجهزة الأندرويد و iOS، عن طريق إضافة قائمة جديدة تحتوى على مقاطع الفيديو الشائعة بدلا من قائمة Trending.
وبحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقنى أن يوتيوب قامت بإلغاء قائمة Trending و إضافة قائمة جديدة مشابها لها تحتوى على العديد من المميزات تسمى Explore.
وتتضمن التحديثات فى قائمة Explore عرض الفيديوهات التى يفضلها المستخدمين المتعلقة بالموسيقى والألعاب و التعليم، مع وجود خاصية التريند مرة أخرى.
وقالت يوتيوب عبر تغريدة على صفحتها الرسمية ان قائمة التريند سوف تصبح قائمة Explore فى التطبيق الخاص بها، ومتوفرة من خلال التحديث القادم لأجهزة الأندرويد و iOS.
ويعد التريند Trending من أفضل الطرق للوصول إلى قمة نتائج البحث على يوتيوب، وتقوم القائمة بعرض مقاطع الفيديو الرائجة حاليًا على الموقع سواء على المستوى المحلي أو الدولي.