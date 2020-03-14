صلاح محسن: المنتخب الأولمبي سبب رحيلي عن الأهلي

برر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف سموحة، سبب رحيله عن القلعة الحمراء خلال شهر يناير الماضي ، لصفوف سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة من الأهلي بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر مدرب الأحمر .





وقال صلاح محسن في تصريحات تليفزيونية عبر قناة " أون تايم ": " لم أكن أرغب في الرحيل عن الأهلي ولكن أردت المشاركة في المباريات ، أتمنى للأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وأن يحالفني التوفيق مع سموحة ".





وتابع : " إن شاء الله سأعود للأهلي، ولو لم يكن هناك منتخب أولمبي لما رحلت من القلعة الحمراء ، أ نا مع سموحة الآن ومعي جهاز فني جيد وإن شاء الله نكون في مركز متقدم بالدوري، وبعدها أعود للأهلي ".



