إبراهيموفيتش يدعم إيطاليا بطريقته الخاصة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي، عن حملة تبرع من إحدى شركاته لدعم إيطاليا في ظل الأزمة الراهنة وتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وعبر حسابه على "تويتر"، غرّد إبراهيموفيتش: " بالنظر إلى حالة الطوارئ الحالية هنا في إيطاليا، تود إحدى شركاتي الراعية دعم الأبطال الحقيقيين لهذه القصة من أطباء وممرضات، والمتخصصين في مجال الصحة".

وأضاف: "سيتم التبرع بقناع طبي لمستشفى البحوث الإيطالية، عن كل منتج ستبيعه الشركة عبر الإنترنت، كما نعلم.. يرتدي بعض الأبطال الخارقين قناعًا".

وتم إيقاف الدوري الإيطالي، وتعرض عدد من لاعبي الكالتشيو للإصابة بفيروس كورونا، بداية من دانييلي روجاني، مدافع يوفنتوس، وخمسة لاعبين آخرين من سامبدوريا، هم جابياديني، وكولي، وإيكدال، ولاجومينا، وثورسبي، وأعلن فيورنتينا أيضًا تعرض دوسان فالهوفيتش للإصابة بالوباء العالمي