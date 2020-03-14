بالفستان التايجر.. صور جديدة من حفل خطوبة ياسمين صبرى من أبو هشيمة|شاهد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعة من الصور الجديدة، ظهرت الفنانة ياسمين صبرى بالفستان التايجر فى أمريكا، وهو نفس الفستان الذي ظهرت به مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فى حفل الخطوبة الذي اتسم بالخصوصية.





يأتي ذلك بعدما، نشر أحمد أبو هشيمة، صورة عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته الجديدة التي لم يفصح عنها، معلنًا خبر الخطبة، ومؤكدًا حبه لها.







وظهرت في الصور يد أحمد أبو هشيمة، ويد أخرى اتضح أنها يد الفنانة ياسمين صبري، إذ تتطابق صورة المجوهرات التي ترتديها مع نفس مجوهرات "ياسمين" التي ظهرت بها قبل أيام.





