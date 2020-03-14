البحث عن الشهرة .. طارق الشناوي يوجه رسالة لشقيق ياسمين عبد العزيز| شاهد

وجه الناقد الفني طارق الشناوي رسالة لـ وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد هجومه عليها عبر السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، مضيفا :"عمري ما شفت كده".





وعلق "طارق الشناوي" خلال برنامج "48 ساعة" المذاع على قناة "المحور" المذاع على قناة "المحور" : "عادة الاخ والأب أكثر أشخاص يحافظون على الأم والأخت ومن الأدب ياتي دوره حتى لو في خطأ لا يحدث على الملأ بهذه الطريقة".





وقال "طارق الشناوي" إن البعض أصبح يبحث عن الترند، خاصة أن شقيق ياسمين عبد العزيز فنان ولكنه لا يعرفه، موضحا أن موضوع الترند واضح وبعض الأشخاص تبحث على الشهرة، قائلا "عندما الترند يصبح هدفا نقول على الدنيا السلام".





وتابع "طارق الشناوي" : وأدخل الترند بفنك وبعملك الفني، وليس تدخل الترند بفضخ الآخرين خاصة أقرب الناس إليك، ومينفعش اللي حصل ونصل الي هيه المرحلة، ولابد من عمل دراسة للأشخاص الذين يسعون الي الترند للبحث عن الشهرة لأن هذا بحاجة الي استشارة متخصصين علم نفس.



