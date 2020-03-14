الفلبين تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الفلبين، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات لديها إلى 6.





وكانت وزارة الصحة الفلبينية أعلنت، أمس، أن كبار المسئولين في الفلبين، ومن بينهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية، في حجر صحي مع ارتفاع عدد الإصابات في البلاد. وأوضحت أنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 64 حالة.





وحذرت الشرطة الفلبينية من أنها تعتزم اعتقال أي شخص يخالف قيود السفر والقيود الأخرى على الأنشطة الاجتماعية في إطار قرار الإغلاق المفروض على العاصمة مانيلا، في محاولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد .



