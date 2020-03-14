بين القصير والطويل.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين ياسمين صبري

تعد الفنانة ياسمين صبرى من أبرز النجمات اللواتي يلفتن ويخطفن الأنظار دائما بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات والمهرجانات، لأنها تتمتع بجمال وأناقة لافتة.
تتمتع الفنانة ياسمين صبرى بذوق رفيع في اختيار الإطلالات والملابس التي تظهر بها، وبالأخص عند ارتدائها فساتين السهرة فهي لها ذوق رائع في اختيار الفساتين، وتقوم باختيار التصميمات التى تتناسب مع تبرز قوامها المثالي والرشيق وتمنحها مظهرا جذابا.
تجمع فساتين الفنانة ياسمين صبرى بين الرقي العصري وبين الكلاسيكية الفاخرة لكنها تحرص في نفس الوقت على اختيار الفساتين التي تتسم بطابع الجرأة، وتختار قصات الفساتين التي تبرز جمالها، كما تتميز فساتينها بالتنوع بين الموديلات القصيرة و الطويلة و القصات المختلفة فهى تحرص إلى حد كبير على التنوع وعدم التكرار.