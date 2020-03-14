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رياضة

طنطا يعود إلى التدريبات استعدادا لمباراة بيراميدز

السبت 14/مارس/2020 - 08:48 ص
لقاء سابق بين طنطا
لقاء سابق بين طنطا وبيراميدز
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حسام الحارتي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة أيمن المزين، العودة إلى التدريبات صباح اليوم، استعدادا لمباراة بيراميدز والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا إلي خوض التدريبات البدنية والكروية من أجل تصحيح الأخطاء والاستعداد النهائي لمواجهة بيراميدز وتحقيق نتيجة إيجابية ، خصوصا عقب التعادل سلبيا مع نظيره وادي دجلة  في المباة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ "18" من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل طنطا المركز الخامس الخامس عشر برصيد "16" نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري .

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي قرر تأجيل كافة الأنشطة الرياضية بمقر النادي خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها البلاد .

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