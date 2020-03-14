التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وإعلان التصور النهائي للجدول قريبا

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن مصير موعد امتحانات الثانوية العامة 2020 بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا والمستجد و ظهور كورونا في مصر ومخاوف المصريين من انتشاره بين أبنائهم في المدارس .

حيث قال وزير التربية والتعليم: "لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 في كل الأحوال إن شاء الله".





ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم مناقشة التصور النهائي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، مع أعضاء المكتب التنفيذي لـ إتحاد طلاب مدارس مصر، قريبًا.





وأَضاف المصدر ، أنه بمجرد الاتفاق على التصور النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 مع اتحاد طلاب مدارس مصر ، سيتم فورا اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلانه في بيان رسمي في كل وسائل الإعلام.





وقال المصدر أن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذى تم إعلانه خلال الأيام الماضية على موقع وزارة التربية والتعليم لاستطلاع آراء الطلاب بشأنه ، سوف يشهد تغييرا طفيفا فى ترتيب بعض المواد، حيث سيتم ترحيل بعض المواد مكان الأخرى.

وأوضح المصدر، أن هذه التعديلات تأتي بناء على رغبة الطلاب المشاركين في استطلاع الوزارة ، وهناك اتفاق كبير بين الطلاب على الجدول النهائي.



