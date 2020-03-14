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تعليم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. وإعلان التصور النهائي للجدول قريبا

السبت 14/مارس/2020 - 10:31 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياسـمين بدوي
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن مصير موعد امتحانات الثانوية العامة 2020 بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا والمستجد و ظهور كورونا في مصر ومخاوف المصريين من انتشاره بين أبنائهم في المدارس .

حيث قال وزير التربية والتعليم:  "لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2020 في كل الأحوال إن شاء الله".

ومن جانبه .. أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم ، أنه من المقرر أن يتم مناقشة التصور النهائي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، مع أعضاء المكتب التنفيذي لـ إتحاد طلاب مدارس مصر، قريبًا.

وأَضاف المصدر ، أنه بمجرد الاتفاق على التصور النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020  مع اتحاد طلاب مدارس مصر ، سيتم فورا اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلانه في بيان رسمي في كل وسائل الإعلام.

وقال المصدر أن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذى تم إعلانه خلال الأيام الماضية على موقع وزارة التربية والتعليم لاستطلاع آراء الطلاب بشأنه ، سوف يشهد تغييرا طفيفا فى ترتيب بعض المواد، حيث سيتم ترحيل بعض المواد مكان الأخرى.

وأوضح المصدر، أن هذه التعديلات تأتي بناء على رغبة الطلاب المشاركين في استطلاع الوزارة ، وهناك اتفاق كبير بين الطلاب على الجدول النهائي. 

وأكد المصدر أن إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب.

وكان قد تمت إتاحة التصور المبدئي المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط http://thanwya.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة ضرورية حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من الاطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، لإبداء الرأي فيما ورد به، مشيرةً إلى أنه يمكن إرسال جميع المقترحات من خلال البريد الإلكتروني 

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المبدئي المقترح، تبدأ الامتحانات يوم الأحد 7 يونيو 2020 اللغة العربية والتربية الدينية، ثم يمتحن الطلاب الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء، ويمتحن الطلاب الخميس 11 يونيو اللغة الأجنبية الأولى، ثم يمتحن الطلاب الاحد 14 يونيو 2020 الاستاتيكا.

ويمتحن طلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020 الأحياء والديناميكا والفلسفة، ويمتحن الطلاب الأحد 21 يونيو 2020 الكيمياء والجغرافيا، ويمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو 2020 الفيزياء والتاريخ، الأحد 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويمتحن الطلاب يوم الخميس 2 يوليو 2020 الجيولوجيا التفاضل والتكامل و الجبر والهندسة الفراغية.
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