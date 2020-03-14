التعليم العالي: الوضع آمن في الجامعات ولا نية لـ تعليق الدراسة

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لا نية لتعليق الدراسة بالجامعات حتى الآن، حيث إن الوضع في ظل أزمة انتشار كورونا مازال مستقرا في مصر، ولا داعي للقلق، مشددا على عدم اتباع الشائعات والأخذ بالبيانات الرسمية فقط.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، لمراجعة الخطط الموضوعة وتقييم الأداء والإجراءات المتخذة من قبل جميع الجامعات للتعامل مع فيروس كورونا على مستوى التوعية وطرق الوقاية وعلى مستوى المستشفيات الجامعية وتقسيم الطلاب بالكليات في بعض الجامعات لتقليل التجمعات، ولم يناقش تعليق الدراسة.

وأضاف المصدر، أن كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الجامعات يقيمها المجلس ويراجعها، مشيرا إلى أن الوضع آمن في الجامعات مستقر، مما يستبعد التفكير في تعليق االدراسة بسبب إجراءات الوقاية والنظافة والتوعية الجيدة ووحدات الترصد الوبائي في الجامعات تقوم بعملها، كما تم تدريب الأطقم الطبية بشكل جيد.

وبالنسبة لتعليق الدراسة، أوضح المصدر أن من ضمن الإجراءات المتخذة حاليا تفعيل وسائل التعليم الإلكترونية في شرح بعض المقررات وبعض الدروس للطلاب في التخصصات العلمية المختلفة وكيفية الاستعانة بطرق التعليم الإلكترونية وتكنولوجيا الاتصال في بعض المقررات الدراسية للطلاب.





وكان المجلس الأعلى للجامعات، خاطب أمس، الجمعة، رؤساء الجامعات باتباع الاحتياطات اللازمة واتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى من شأنها منع انتشار الفيروس، وسرعة الكشف عن أي إصابة به داخل الجامعات، ومنها:

1-تفعيل دور إدارة الأزمات.

2- تحديد فرق مخصصة للتعامل مع أى حالة اشتباه بكل جامعة.

3- وضع خطط للتدريس فى حالة الاضطرار لتعطيل الدراسة.

4-النظر فى توصيات المجلس الأعلى للجامعات فى خطته الوقائية.