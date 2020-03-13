قرار عاجل من الجامعة الأمريكية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

وقالت الجامعة الامريكية في بيانها : ليس لدينا أي حالات مصابة بالكورونا في الجامعة؛ بل كان هناك بعض حالات الاصابة بأعراض تشبه الانفلونزا على مدار الأسبوع الماضي وتم فحصها أو اختبارها، وثبت أنها غير مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الجامعة الامريكية في بيانها عن تحريك عطلتها الربيعية المقررة لتبدأ يوم الأحد 15 مارس ، بدلا من يوم الأحد ، 12 أبريل.

، مؤكدةً أنه سيتم تحويل الدراسة لتصبح إلكترونية على الإنترنت ، بالاضافة إلى وضع ترتيبات جديدة للعمل عن بعد للموظفين الإداريين.









وقالت الجامعة الامريكية : يأتي ذلك للامتثال لتوصيات منظمة الصحة العالمية وحكومة مصر وحكومة الولايات المتحدة وغيرها من التوصيات الدولية الموثوقة لتقليل الاتصال الجسدي الوثيق بين مجموعات كبيرة من الناس.









وأضافت الجامعة الامريكية : سنستخدم عطلة الربيع الأكاديمية التي تستمر أسبوعًا لغرضين ، هما : شحذ استعداداتنا لتحويل العمل الدراسي ليصبح عبر الإنترنت ، وضع سياسات وتكنولوجيات وإجراءات لاختبار ترتيبات العمل عن بعد الجديدة لموظفين إداريين مختارين .









وقالت الجامعة الامريكية : سنبدأ اختبارًا لمدة أسبوعين للتعليم عبر الإنترنت عندما تعود الدراسة يوم الأحد 22 مارس.