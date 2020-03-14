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تعليم

قبل استئناف الدراسة غدا.. لجنة بكل مدرسة بالإسماعيلية لبحث سلامة المباني بعد موجة الأمطار

السبت 14/مارس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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قســـم التعليــم

اكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، أنه قبل استئناف الدراسة غدا الأحد ، تم تشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة بكل ادارة تعليمية تهدف إلي المرور على المبنى المدرسي والتأكد من سلامته بعد موجة الأمطار أو الطقس السيئ ، وكذلك حصر التلفيات أن وجدت.


وأوضح  مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية ، أنه تم إصدار عدة تعليمات يجب اتباعها لضمان سلامة الطلاب فى المدارس ، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات تتمثل في :


1- التنبيه على المدارس بضرورة فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول،حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم ومراجعة جميع وصلات الكهرباء،وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

3- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر و عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول حال سقوط الأمطار مرة أخرى وفي حال عدم تحسن حالةالجو.

4- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، للتنبيه على عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع،حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

5- عدم العبث بمياه الأمطار حال وجودها داخل فناء المدارس خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبالوعات مفتوحة.

6- قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.

7- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

8- توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس،من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنبًا للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التى شهدتها البلاد خلال الأيام الجارية.

9- سوف تبدأ المدارس فى تطبيق خطة تقليل عدد ساعات اليوم الدراسى بدء من الأسبوع الجارى، حيث استعدت المدارس بجداول جديدة يضمن إعادة ترتيب وتوزيع الحصة الدراسية وفق توجيهات الوزارة بعد قرار وقف حصص الأنشطة لمنع تجمعات الطلاب ضمن الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتركيز على خطة المنهج الدراسى وفقا لتوزيع المنهج فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى،وأن امتحانات نهاية العام سوف تشمل مقرر الفصل الدراسى الثانى بأكمله وعلى الطلاب الاستفادة من أيام الترم الثانى بأكمله فى تحصيل دروسهم دون انتظار تخفيف للمقررات لأن الوزارة قررت عدم تخفيفها.

10 - متابعة الحالة الصحية للطلاب خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الزائرة الصحية.

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