محافظ الفيوم يتفقد أعمال تكريك مصرف البطس بعزبة خلف

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، أعمال تكريك وتعميق مصرف البطس بعزبة خلف مركز سنورس للحد من غرق القرى والعزب المتاخمة له، نظرًا لارتفاع منسوب المياه بالمصرف جراء سقوط الأمطار خلال اليومين الماضيين، بحضور المهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم وعدد من التنفيذيين.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ خلال تفقده وجه بزيادة عدد الكراكات والجليدرات، لسرعة تعميق المجرى المائي لمصرف البطس، للحد من غرق عزب خلف والحبون وعبدالله حبيب والبصير، والقرى المتاخمة للمصرف، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات الأخرى لوضع حل جذري لتلك المشكلة.









وأضاف أن المحافظ وجه بتشغيل جميع محطات الرفع والصرف الصحي بكامل طاقتهم بالتنسيق مع شركة الكهرباء للمساعدة في تخفيض منسوب المياة داخل المصارف والترع.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.