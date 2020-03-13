محافظ الفيوم يقرر صرف إعانات عاجلة للمنازل الغارقة من مصرف غيط العلو

قرر الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم صرف اعانات عاجلة للمنازل التى أضيرت من غرقها بالمياه نتيجة أرتداد مياه مصرف غيط العلو بمدينة سنورس بمحافظة.

كما وجه محافظ الفيوم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بفحص البيوت المتضررة وصرف مساعدات عاجلة لهم.

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كما انتقل الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم الى مدينة سنورس وتفقد المنازل التى غرقت من مياه المصرف ، و تفقد أعمال تطهير المصرف ، والذى تسببت تراكمات مياه الأمطار فى انسداد المصرف.

مما أدى الى غرق عدد من المنازل، حيث تابع المحافظ أعمال كسح المياة من المنازل التى أغؤقتها مياه المصرف ، ووجه محافظ الفيوم بسرعة رفعها فورا من المنازل.

وتكليف مديرية الرى والصرف بالفيوم بأحضار حفارلأجراء عملية تطهير للمصرف و الغرف وأمام وخلف التغطيه ، لعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وشدد المحافظ على التنسيق بين جميع الجهات المعنية والمتابعة الميدانية، والحفاظ على سلامة المرافق الحيوية على مستوى المحافظة، وكذلك سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، وحلها فورًا.

الجدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.