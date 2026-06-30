حقيقة رفع أسعار الكهرباء بداية الشهر القادم

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب نشرة إخبارية تناولت خلالها حقيقة ما تردد بشأن زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل اعتبارًا من أول يوليو، بعد حالة الجدل التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأوضحت إسراء عبدالمطلب أن وزارة الكهرباء نفت بشكل قاطع إصدار أي قرارات جديدة بشأن رفع أسعار الكهرباء للمنازل، مؤكدة أن المحاسبة تتم حتى الآن وفق التعريفة الحالية دون أي تغيير.

كما أشارت إلى أن ما أثير يتعلق بتطبيق آلية محاسبة مختلفة على بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك خلال ساعات الذروة، ولا يشمل المشتركين من القطاع المنزلي، مع تأكيد الوزارة أن أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فقط، محذرة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات.

وللمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو كاملًا:

https://youtube.com/shorts/BB8swUvNhm0