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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإنتاج الإعلامي تعيد الحياة لفيلم “الأرض” أحد أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية

فيلم الأرض
فيلم الأرض
أحمد سالم

نجح مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي مؤخراً في الإنتهاء من ترميم فيلم " الأرض " أحد أهم أيقونات السينما المصرية ، والذي يمثل علامة بارزة في تاريخها وتم إنتاجه سنه 1970 ، للمخرج العالمي / يوسف شاهين عن رواية الكاتب الكبير / عبد الرحمن الشرقاوي ،  وبطولة كوكبة من الفنانين المصريين ومنهم / محمود المليجي ، عزت العلايلي ، يحيي شاهين ، توفيق الدقن ، صلاح السعدني ، نجوي إبراهيم ، حمدي أحمد وغيرهم من النجوم، وذلك في إطار الدور الكبير الذي يقوم به مركز إحياء التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي ، في إعادة ترميم روائع الأفلام القديمة ، التي تمثل كلاسيكيات السينما المصرية ، وإعادتها للحياة مرة أخري ، بأعلي درجات الجودة للصورة ونقاء الصوت ، بعد أن أصابها التلف والقدم ، وأصبحت غير صالحة للعرض السينمائي.

وقد قام العاملين بمركز إحياء التراث بالمدينة من المهندسين والفنيين بجهود مضنية خلال عمليات ترميم الفيلم  وتصحيح الالوان ونقل الصورة إلي تقنية 4K  التي تتم بمنتهي الدقة والاحترافية ، بعد أن اصبحت النسخة الاصلية للفيلم متهالكة وغير صالحة للعرض ، وفي هذا الاطار تؤكد مدينة الانتاج الاعلامي أنها لا تألوا جهداً في القيام بدورها في الحفاظ علي الكنوز المصرية من الافلام الروائية القديمة التي تمثل تاريخ السينما المصرية العظيم ، وحفظها للاجيال القادمة ، حيث تولي إدارة المدينة أهمية كبيرة لمركز إحياء التراث بتجهيزه بأحدث الاجهزة العالمية المطبقة في هذا  المجال ، وتزويده بالعناصر البشرية المدربة تدربياً عالياً للوصول إلي أعلي مستوي من  الكفاءة والتميز. 

هذا ومن المنتظر أن تعرض النسخة المرممة للفيلم علي شاشة سينما " زاوية " خلال شهر يوليو بالاضافة لعرض فيلم " الناس والنيل " والتي تم ترميمها أيضا بمركز أحياء التراث بالمدينة ، وذلك ضمن الاحتفال بمئوية المخرج يوسف شاهين.

مركز إحياء التراث السمعي والبصري مدينة الإنتاج الإعلامي الأرض يوسف شاهين

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