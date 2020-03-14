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تعليم

تشكيل لجان لتفقد المنشآت التعليمية بالمنوفية لاستئناف الدراسة

السبت 14/مارس/2020 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد امين
كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان بكافة الإدارات التعليمية كل فى نطاقه للمرور على المدارس والمنشآت التعليمية للتأكد من سلامة المبانى والتوصيلات الكهربائية والنظافة العامة ومدى جاهزية المنشآت لاستئناف الدراسة وإزالة أثار تراكمات مياه الأمطار التى تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين. 

كما وجه المحافظ بتشكيل لجان من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإعداد تقارير بهذا الشأن  .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شفط تجمعات المياه وتسوية الطرق والتواجد الميدانى بالشارع وإتخاذ كافة الإجراءات لإزالة أثار موجة الطقس السيى وكذا التأكد من  توصيل كافة المرافق للمواطنين بالتنسيق مع مسئولى الكهرباء والمياه.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بمدى إنتظام العملية التعليمية وحرصًا على سلامة وصحة أبنائه الطلاب .
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