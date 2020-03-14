AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دماغ شغالة.. رجل يبتكر طريقة لحمايته من الفيروس التاجي

السبت 14/مارس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يسيطر على أذهان الكثير من الناس خلال الفترة الحالية الخوف من العدوى بالفيروس التاجي كورونا، الأمر الذي يدفع البعض إلى التفكير وابتكار طرق جديدة تحميه من العدوى بهذا الفيروس. 

كان الرجل الإيطالي واحدًا ممن ابتكروا طريقتهم الخاصة في الوقاية من فيروس كورونا، فقد قرر الرجل أن ينزل إلى الأسواق في العاصمة الإيطالية روما وهو يرتدي قرصا خشبيا يلتف حول جسده، بحسب ما نشرت قناة  "أيه بي سي نيوز" الأمريكية. 

وابتدع الرجل تلك الطريقة حتى يمنع الآخرين من الاقتراب منه، ويأتي ذلك بعد ما أصبحت إيطاليا أكثر الدول الأوروبية التي يكثر بها عدد المصابين بفيروس كورونا. 

وقد سجلت إيطاليا نحو 15 ألف مصاب، و1016 حالة وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة الموت.. أبشع صورة لـ فيروس كورونا

محارب غامض يرتدي درعا يقف عند مدخل قريته الصينية لمنع أي دخيل.. فيديو

سائق يحارب فيروس كورونا على طريقته الخاصة.. شاهد

لحظة بلحظة.. 5 تطبيقات أونلاين مجانية لتتبع انتشار فيروس كورونا

الفنانون يحاربون كورونا على طريقتهم الخاصة.. راغب علامة يصافح بقدمه

مأساوي.. أبرز مشاهد سقوط المصابين بكورونا على الأرض في الشوارع

ترشيحاتنا

ولادة في سيارة وهجوم على طاقم طبي في السعودية.. التفاصيل الكاملة لواقعة هزت مواقع التواصل في المملكة

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

عزمي مجاهد يفجر مفاجأة بشأن تعليق مباريات الدوري الممتاز

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

إيمي سمير غانم وحسن الرداد.. ماذا قالت الفنانة عن زوجها مع أمير كرارة؟

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

خربت المنازل والأثاث.. السيول تغرق قرية أبو صويرة برأس سدر