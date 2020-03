دماغ شغالة.. رجل يبتكر طريقة لحمايته من الفيروس التاجي

يسيطر على أذهان الكثير من الناس خلال الفترة الحالية الخوف من العدوى بالفيروس التاجي كورونا، الأمر الذي يدفع البعض إلى التفكير وابتكار طرق جديدة تحميه من العدوى بهذا الفيروس.

كان الرجل الإيطالي واحدًا ممن ابتكروا طريقتهم الخاصة في الوقاية من فيروس كورونا، فقد قرر الرجل أن ينزل إلى الأسواق في العاصمة الإيطالية روما وهو يرتدي قرصا خشبيا يلتف حول جسده، بحسب ما نشرت قناة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وابتدع الرجل تلك الطريقة حتى يمنع الآخرين من الاقتراب منه، ويأتي ذلك بعد ما أصبحت إيطاليا أكثر الدول الأوروبية التي يكثر بها عدد المصابين بفيروس كورونا.

وقد سجلت إيطاليا نحو 15 ألف مصاب، و1016 حالة وفاة.

