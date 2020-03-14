AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم تأخير صلاة العصر لـ بعد المغرب.. البحوث الإسلامية يجيب

السبت 14/مارس/2020 - 03:43 م
حكم تأخير صلاة العصر
حكم تأخير صلاة العصر وأداؤها بعد المغرب
Advertisements
عبد الرحمن محمد
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: "ما حكم صلاة العصر بعد أذان المغرب وكيفية صلاة العصر؟".

ردت اللجنة قائلة: يحرم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس إلا من عذر شرعي كالنوم والنسيان . ومن فاتته صلاة العصر بعذر صلاها النائم إذا استيقظ والناسى إذا تذكر، فإن كان الفوت بغير عذر شرعي كان آثمًا وعليه القضاء والتوبة من ذنب تضييع وقت الصلاة، وتكون التوبة بالندم والعزم على عدم تأخير الصلاة عن وقتها، وعليه أن يصلي العصر قضاءً قبل أداء صلاة المغرب إلا إذا وجد صلاة الجماعة للمغرب قائمة فإنه يجوز له أن يدخل معهم فى صلاة المغرب ثم يصلي العصر بعد الفراغ من المغرب.

حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولم يصل الظهر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترتيب الصلوات كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء؛ ترتيب واجب، ولا يسقط -كما يقول أهل العلم- إلا بنسيانه، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولكنه لم يكن صلى الظهر ؟»، أن الذي لم يصل الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا، يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر؟، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.

وتابع : إن إعادة العصر من أجل الترتيب مستحب فقط وليس واجبًا.

اقرأ المزيد:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين الفتوى: يجوز للمأموم صلاة الظهر وراء إمام يصلي العصر

حكم من يصلى الظهر وأذن العصر هل يكمل صلاته؟

هل يجوز قضاء صلاة الظهر بعد العصر أم يلزم الترتيب؟ الإفتاء تجيب

حكم تأخير الصلاة .. الأزهر يحدد 4 أشخاص يجوز لهم تأخيرها دون إثم

حكم أداء ركعتين سنة لصلاة العصر

أذن للعصر وبدأت الجماعة وأنا أُُصلي الظهر فماذا أفعل؟

ترشيحاتنا

اللجنة الخماسية:اجتماع مع رئيس الوزراء لحسم موقف الدوري الممتاز

دبلوماسية مصر ترعب إثيوبيا.. أديس أبابا تنفذ حملة مضادة وتروج لمقترح تفاوضي جديد

مصر تربح والعالم يخسر.. النفط ينهار 25% في أسبوع بسبب كورونا وحرب الأسعار

بدون مكياج.. يارا بالمنزل للخوف من كورونا

عقب تأجيل الدوري الإنجليزي.. نجم أرسنال السابق: أشعر بالأسف على محمد صلاح

شاهد.. 20 إطلالة مختلفة لـ رضوى الشربيني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثبتت التربة وزادت الخزان الجوفى.. المحميات الطبيعية في سيناء أكبر المستفيدين من مياه الأمطار

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

الابن يتزوج أرامل أبيه.. قبائل سودانية تنفرد بالعادات الأغرب في العالم.. شاهد