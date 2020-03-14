فرق للأمان الحيوي للوقاية من فيروس كورونا بالدقهلية

قامت فرق الأمان الحيوى التابعة لمديرية الطب البيطري ب الدقهلية برئاسة الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية بتجهيز وإعداد مواتير الرش المخصصة لتطهير المنشآت الحكومية والمساجد وبصفة خاصة أيضا المستشفيات وكذلك أماكن تجمع المواطنين فى مواقف السيارات العامة، حيث يتم التطهير بالمادة المطهرة "الفيركون اس" وهى مادة آمنة للإنسان والأسطح.





جاء ذلك فى اطار جهود محافظة الدقهلية والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة من قبل كافة الاجهزة التنفيذية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، حرصا على صحة وحياة المواطنين بأنحاء المحافظة خاصة فى أماكن التجمعات للمواطنين ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



