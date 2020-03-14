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محافظات

فرق للأمان الحيوي للوقاية من فيروس كورونا بالدقهلية

السبت 14/مارس/2020 - 04:36 م
فرق للامان الحيوى
فرق للامان الحيوى للوقاية من فيروس كورونا بالدقهلية
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همت الحسينى
قامت فرق الأمان الحيوى التابعة لمديرية الطب البيطري ب الدقهلية برئاسة الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية بتجهيز  وإعداد مواتير الرش المخصصة لتطهير المنشآت الحكومية والمساجد  وبصفة خاصة أيضا المستشفيات وكذلك أماكن تجمع المواطنين فى مواقف السيارات  العامة، حيث يتم التطهير  بالمادة المطهرة "الفيركون اس" وهى مادة آمنة للإنسان والأسطح.

جاء ذلك فى اطار جهود محافظة الدقهلية والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة من قبل كافة الاجهزة التنفيذية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، حرصا على صحة وحياة المواطنين بأنحاء المحافظة خاصة فى أماكن التجمعات للمواطنين ،وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ  الدقهلية.

وأوضح وكيل وزارة الطب البيطرى  بان فرق العمل بالتطهير مستمرة فى مباشرة  عملها فى تطهير المنشآت وأماكن التجمعات للمواطنين حيث انتهت  من  رش  العديد من المنشآت وأماكن التجمعات فى مدينة المنصورة شملت  رش مسجد نور اليوم وهدى الرحمن وهدى النور وكذا تطهير محطة الاتوبيس الدولى والسيارات وبعض المنشآت والمحلات والصيدليات بمدينة المنصورة هذا بالاضافة الى انه تم توزيع نشرات التوعية الازمة للمواطنين عن  الارشادات الصحية وكيفية الوقاية من فيروس كرونا المستجد .
فرق للأمان الحيوي للوقاية من فيروس كورونا بالدقهلية
فرق للأمان الحيوي للوقاية من فيروس كورونا بالدقهلية
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