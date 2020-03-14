جولة مفاجئة .. محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان عددا من قرى الحامول.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عددًا من المنشآت الخدمية بمدينة الحامول، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة.





استهل المحافظ ونائبه، الجولة الميدانية، بتفقد وحدة طب الأسرة والتي تتضمن " معمل الدم، عيادة الأسنان، عيادة طب الأسرة، الصيدلية "، فضلًا عن نادي الأسرة، مكلفًا بتشكيل لجنة من الصحة والمرور علي وحدة طب الأسرة للفحص ماليًا وإداريًا وفنيًا.





كما تفقد محافظ كفرالشيخ، الوحدة المحلية لقرية البنا، مكلفًا بتشكيل لجنة للفحص المالي والإداري والفني، وإعداد تقرير كامل خلال 24 ساعة للقسم الهندسي.





وشملت جولة محافظ كفرالشيخ، تفقد كوبري زيدان، مكلفًا وكيل وزارة الري برفع نواتج التطهير ببحرغرب تيرة.





وشدد محافظ كفر الشيخ، خلال تفقد قرية كوم الحجر، على كسح ورفع مياه الأمطار بالقرية، وصيانة أعمدة الإنارة، ورفع مستوي نظافة القرية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



