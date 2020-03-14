AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

طرح هاتف هواوي nova 7i في مصر وعدد من الدول.. تعرف على السعر والمواصفات

السبت 14/مارس/2020 - 10:01 م
طرح هاتف هواوي nova
طرح هاتف هواوي nova 7i في مصر وعدد من الدول
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة هواوى عملاق الهواتف الصينية عن بدء الحجز المسبق لهاتف HUAWEI nova 7i لعدد من الدول من بينها مصر والبحرين وقطر، ويمكن للراغبين في شراء الهاتف القيام بالحجز على الموقع الرسمى للشركة.   
 
وسيتم طرح هاتف HUAWEI nova 7i بألوان الأسود والأخضر والوردى، ويصل سعر هاتف  HUAWEI nova 7i حوالى 265 دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالى 4150 جنيه مصري. 

ويعمل هاتف HUAWEI nova 7i بمعالج 810 kirin، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة هاتف HUAWEI nova 7i بمقاس 6.4 بوصة وبدقة عرض 2340/1080 بيكسل.

ويحتوى هاتف HUAWEI nova 7i على ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت ، بالإضافة إلى نظام Android 10.

وبالنسبة لكاميرات هاتف HUAWEI nova 7i فسيحتوى على كاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي ستكون  الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل. 

وتأتى بطارية هاتف HUAWEI nova 7i بـ 4200 مللى أمبير، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع الذى يصل إلى 40 وات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفضل 5 هواتف ذكية للفئة المتوسطة في 2020 وأسعارها.. صور

إطلاق Huawei nova 7i فى هذا الميعاد.. المواصفات والسعر

رسميا.. هواوي تطرح هاتفها القابل للطي Mate Xs.. تعرف على المواصفات.. صور

بدون خدمات جوجل.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف هواوي Honor 9X Pro

تعرف على ميعاد طرح Huawei Mate Xs فى الأسواق

أفضل 5 هواتف ذكية انتظرها الملايين في مؤتمر برشلونة «الملغي».. تعرف عليها

ترشيحاتنا

حادث مروع.. لحظة انقلاب نيللي كريم بـ الموتوسيكل.. شاهد

الحكومة تكشف الموقف النهائى لاستخدام الشيشة بالمقاهي |شاهد

بعد ظهور حالات كورونا بالدقهلية .. إجراء عاجل من الصحة بالمحافظة

جمال شعبان ينصح بتناول هذا الدواء والبعد عن البروفين حال الإصابة بكورونا

قرار جديد من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

توقف عنها فورا .. 6 أخطاء في النظافة تصيبك بالأمراض

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

بعد دقائق من ولادته.. اكتشاف إصابة مولود بفيروس كورونا

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد اعتماده من وزير التعليم

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تعمل بدون حزام الأمان .. تعرف علي الوسائد الهوائية airbags في سيارتك.. صور

أول صور من داخل الحجر الصحي المخصص لمصابي كورونا بالأقصر

اوعى تستهتر.. هاني الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا