طرح هاتف هواوي nova 7i في مصر وعدد من الدول.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة هواوى عملاق الهواتف الصينية عن بدء الحجز المسبق لهاتف HUAWEI nova 7i لعدد من الدول من بينها مصر والبحرين وقطر، ويمكن للراغبين في شراء الهاتف القيام بالحجز على الموقع الرسمى للشركة.
وسيتم طرح هاتف HUAWEI nova 7i بألوان الأسود والأخضر والوردى، ويصل سعر هاتف HUAWEI nova 7i حوالى 265 دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالى 4150 جنيه مصري.
ويعمل هاتف HUAWEI nova 7i بمعالج 810 kirin، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائى بسعة 8 جيجا بايت رام، وتأتى شاشة هاتف HUAWEI nova 7i بمقاس 6.4 بوصة وبدقة عرض 2340/1080 بيكسل.
ويحتوى هاتف HUAWEI nova 7i على ذاكرة داخلية بحجم 128 جيجا بايت ، بالإضافة إلى نظام Android 10.
وبالنسبة لكاميرات هاتف HUAWEI nova 7i فسيحتوى على كاميرا رباعية مدعمة بالذكاء الاصطناعي ستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وأخرى بدقة 2 ميجا بيكسل.
وتأتى بطارية هاتف HUAWEI nova 7i بـ 4200 مللى أمبير، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع الذى يصل إلى 40 وات.